Novo coronavírus já causou mais de 80 mil mortes no país AFP

Por AFP

Publicado 15/01/2021 15:50

A Itália decidiu confinar novamente, a partir de segunda-feira (18), três regiões consideradas de alto risco de contágio como medida para lutar contra a pandemia de coronavírus, que já causou no país a morte de mais de 80 mil pessoas.

Embora nenhuma região italiana esteja atualmente classificada como de alto risco, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, deve assinar nesta sexta-feira (15) o decreto que estabelece as regiões da Lombardia (norte), Sicília (sul) e Alto-Adige (norte) como zona vermelha, informou à AFP um porta-voz do ministério.

Publicidade

As regiões italianas são classificadas de acordo com a gravidade da situação epidemiológica: amarela (risco moderado), laranja (risco médio) e vermelha (risco alto). Semanalmente, um comitê científico analisa a situação.

Nas zonas vermelhas, além das restrições em vigor a nível nacional, como o toque de recolher das 22h00 às 05h00, todos os bares e cafés devem fechar as portas a partir das 18h00 e as únicas lojas abertas são as de primeira necessidade, como por exemplo farmácias e supermercados, enquanto os restaurantes só podem vender comida para levar.

Publicidade

No total, doze regiões serão consideradas "zona laranja", ou seja, todas as lojas poderão abrir e os bares, cafés e restaurantes poderão vender apenas para viagem.

Nas zonas amarelas, bares, cafés e restaurantes podem receber clientes até as 18h e podem atender no máximo quatro clientes por mesa.

Publicidade

O governo também estendeu a proibição de viagens interregionais até 15 de fevereiro, e as estações de esqui também permanecerão fechadas até 15 de fevereiro.

Os museus, por sua vez, poderão abrir suas portas nas áreas classificadas como amarelas, mas apenas de segunda a sexta-feira e para um número limitado de pessoas.

Publicidade

Ginásios esportivos, piscinas e cinemas permanecerão fechados até pelo menos 5 de março.

O ministro Speranza indicou que o governo está considerando a criação de uma "zona branca", sem restrições para lojas, cinemas, teatros, salões de dança e centros esportivos, com a obrigatoriedade apenas de máscaras e de manter a distância obrigatória.

Publicidade

Atualmente, nenhuma região italiana reúne condições para ser classificada como zona branca, ou seja, com menos de 50 infecções por 100.000 habitantes por pelo menos três semanas.

Paralelamente à sua política de luta para conter as infecções, a Itália continua ativamente com sua campanha de vacinação e já vacinou cerca de um milhão de pessoas (970.000 doses), de acordo com os últimos números oficiais.