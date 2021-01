Comitê de emergência da OMS é contra certificado de vacinação para viagens internacionais Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 15/01/2021 17:25

O comitê de emergência da Organização Mundial da Saúde (OMS) manifestou-se, nesta sexta-feira (15), contra um certificado de vacinação para viagens internacionais, em meio à pandemia do coronavírus.

O comitê, reunido com urgência em Genebra, também pediu à comunidade internacional que amplie o sequenciamento do vírus SARS-CoV-2, e que os países compartilhem os dados, para lutar contra as mutações que estão surgindo.

"Ainda existem muitos dados fundamentais desconhecidos em termos da eficácia das vacinas na redução da transmissão (do vírus) e as vacinas estão disponíveis apenas em quantidade limitada", advertiu o comitê.

Para evitar a "estigmatização" de países onde aparecem novas variantes da covid-19, a OMS recomenda um "sistema padronizado" de nomenclatura.

O comitê de emergência da OMS normalmente se reúne a cada três meses, mas o diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, convidou os membros duas semanas antes da próxima reunião devido à crise causada por três novas variantes detectadas até agora, uma proveniente da Amazônia brasileira, outra do Reino Unido e a terceira da África do Sul. Essas três variantes afetaram até agora mais de 70 países.