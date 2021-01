Média móvel de mortes por covid no Brasil passa a 995 Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 14:58

A Itália decidiu suspender voos originários do Brasil, anunciou o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza. A medida publicada neste sábado por meio de portaria terá validade a partir do dia 31 de janeiro e é uma resposta, segundo o governo italiano, à nova cepa de coronavírus, que teria sido detectada no país e dado origem à explosão de casos no Estado do Amazonas. Quem transitou pelo Brasil nos últimos 14 dias também está proibido de entrar na Itália, disse Speranza.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde confirmou um caso de reinfecção de covid-19 por uma variante descoberta no Amazonas. O diagnóstico foi feito pela Fiocruz, que identificou a nova cepa em uma mulher de 29 anos de idade, com sintomas leves da doença.

A mulher foi diagnosticada com a infecção pela primeira vez no dia 24 de março de 2020 e, nove meses depois, no dia 30 de dezembro de 2020. A segunda análise mostrou um padrão de mutações, compatível com a variante do vírus da covid-19, identificada recentemente pelo Ministério da Saúde do Japão, mas de origem no Amazonas.

No Brasil, foram notificados até o momento, dois casos de reinfecção por nova variante da covid-19, um na Bahia, com a mutação identificado originalmente na África do Sul que segue em investigação, e outro já confirmado no Amazonas, com variante Amazônica identificada inicialmente no Japão. Os casos são monitorados pelas equipes do Ministério da Saúde e da Opas/OMS.

