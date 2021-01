Por iG

Publicado 16/01/2021 18:18 | Atualizado 16/01/2021 18:22

EUA - A polícia do Capitólio dos Estados Unidos prendeu neste sábado (16) um homem que estava com credenciais falsas, uma arma de fogo e mais de 500 cartuchos de munição. O suspeito foi flagrado com os itens quando tentava passar pela barricada policial montada ao redor do Capitólio para a posse do presidente eleito Joe Biden, que será no dia 20 de janeiro. As informações são da CNN Internacional.

O flagrante ocorreu quando o homem, que foi identificado pelas autoridades como Wesley Allen Beeler, estacionou sua caminhonete em um posto de controle de veículos da polícia próximo ao setor Norte do Capitólio.

Quando a polícia perguntou a Beeler se ele estava carregando alguma arma, Beeler disse que tinha uma pistola Glock semiautomática no porta-luvas. A arma estava carregada com 17 cartuchos de munição e pronta para disparar, disse uma fonte que não se identificou.

Posteriormente, a polícia recuperou a pistola, bem como 509 cartuchos de munição, cartuchos de espingarda e um carregador para a arma, de acordo com um relatório fornecido pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Washington.

Beeler foi preso por porte de arma de fogo não registrada e porte de munição não registrada.