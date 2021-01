Donald Trump Mandel Ngan/AFP

Por AFP

Publicado 19/01/2021 18:50

Nova York - O presidente americano em fim de mandato, Donald Trump, pediu nesta terça-feira (19) em mensagem de despedida que os Estados Unidos "rezem" pelo sucesso do governo do democrata Joe Biden, que assume o cargo na quarta-feira.



"Esta semana, inaugura-se uma nova Presidência e rezemos pelo seu sucesso para que os Estados Unidos continuem sendo um lugar seguro e próspero", disse Trump, segundo trechos do discurso que a Casa Branca informou que será divulgado muito em breve.



Nos últimos meses, Trump esteve embarcado em uma campanha para denunciar que houve fraude nas eleições das quais Biden saiu vencedor.