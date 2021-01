Biden anuncia retorno dos EUA à OMS e ao Acordo climático de Paris ROBERTO SCHMIDT / AFP

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 09:50

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na manhã desta quarta-feira (20), através de seu gabinete de transição, uma série de medidas que serão tomadas no primeiro dia no cargo, logo após a cerimônia de posse, marcada para ter inicio às 12h (14h no horário de Brasília).

De acordo com o comunicado, o democrata "assinará uma combinação de ordens executivas, memorandos, diretivas e cartas para dar os passos iniciais".

Entre as principais alterações estão o retorno do país à OMS (Organização Mundial da Saúde) e ao Acordo climático de Paris, criação de medidas sanitárias e econômicas de combate à pandemia, além da anulação de outras decisões de política externa de Donald Trump, como a construção do muro na fronteira com o México e o veto à entrada de muçulmanos nos EUA.

"O presidente eleito Biden agirá não apenas para reverter os danos mais graves do governo Trump, mas também para começar a fazer nosso país avançar", aponta o comunicado.

Para os 100 primeiros dias de mandato, Joe Biden prometeu vacinar 100 milhões de pessoas e mudar completamente a abordagem de combate à pandemia, para reduzir seu impacto econômico e social.

Confira outras medidas anunciadas por Joe Biden:

- Reverter as ações ambientais de Trump "para proteger a saúde pública e o meio ambiente e restaurar a ciência";

- Obrigar o distanciamento social e o uso de máscaras em prédios e áreas federais e por funcionários públicos do governo e terceirizados;

- Estender a moratória para despejos até 31 de março;

- Estender a pausa no pagamento de financiamentos estudantis até 30 de setembro;

- Lançamento de uma série de iniciativas governamentais para promover a igualdade racial;

- Prevenir e combater a discriminação com base no gênero ou na orientação sexual;