A empresa comunicou a decisão por meio da sua conta no Twitter destinada a avisos de imprensa AFP

Por AFP

Publicado 20/01/2021 11:22

O presidente iraniano, Hassan Rohani, saudou nesta quarta-feira (20) o "fim" da era do "tirano" Donald Trump, que encerra seu mandato como presidente e será substituído na Casa Branca pelo democrata Joe Biden, eleito em novembro passado.



"A era de outro tirano chega ao fim e hoje é o último dia de seu terrível reinado", celebrou Rohani em uma reunião do governo iraniano.



"Ao longo de seus quatro anos, não deu outros frutos que não fossem a injustiça e a corrupção", disse Rohani, referindo-se à gestão Trump.



"Trouxe apenas problemas para seu próprio povo e para o restante do mundo", acrescentou o presidente iraniano, em um discurso transmitido pela televisão.



Irã e Estados Unidos romperam relações diplomáticas em 1980.