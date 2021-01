Instituto Serum, da Índia, produz doses do imunizante contra a covid-19 desenvolvido pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford AFP

Por AFP

Publicado 21/01/2021 11:04

"Cinco pessoas morreram", disse o prefeito da cidade de Pune, Murlidhar Mohol, a repórteres após o incêndio no Serum Institute of India.



As equipes de resgate encontraram cinco corpos no prédio em construção depois que o incêndio foi controlado, informou a imprensa local, mas a empresa insistiu que sua produção de vacinas para conter a pandemia do coronavírus não foi afetada.



"Estamos profundamente tristes e oferecemos nossas mais profundas condolências aos familiares dos que partiram", tuitou Adar Poonawalla, CEO da empresa, sem oferecer mais detalhes.