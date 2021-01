Samuel Camargo foi indiciado pelo FBI por participar do ataque ao Congresso dos EUA Reprodução

Washington - A polícia dos Estados Unidos prendeu nesta quarta-feira (20) Samuel Camargo, filho de brasileiros que vive na Flórida, pela participação dele na invasão ao prédio do Capitólio no dia 6 deste mês. Segundo o portal G1, ele foi preso por tentar impedir um policial de exercer seus deveres durante um tumulto e por desordem civil, ao entrar sem autorização em um prédio de acesso restrito, entre outras acusações.



Camargo tem 26 anos, nasceu em Boston, no estado de Massachusetts, e hoje mora em Fort Myers, na Flórida. Ele foi identificado em uma denúncia por meio de imagens publicadas na imprensa e redes sociais. Em um dos vídeos, o homem aparece pedindo desculpas aos familiares, amigos e ao povo dos EUA por suas "ações no Capitólio" horas depois da invasão. No entanto, segundo a apuração do jornal Folha de S. Paulo, ele não se mostrou arrependido nos bastidores.

No entendimento do FBI, Camargo cometeu ao menos quatro crimes durante os protestos. De acordo com a denúncia da agência federal, o acusado responderá por obstruir o trabalho de agentes das forças de segurança; por entrar em local restrito sem autoridade para fazê-lo; por envolver-se conscientemente em ato de violência física contra pessoas ou propriedades em locais restritos; e por usar conduta desordenada ou perturbadora para interromper uma sessão do Congresso — no caso, a certificação da vitória do presidente eleito dos EUA, Joe Biden.



