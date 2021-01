Instituto Serum, da Índia, produz doses do imunizante contra a covid-19 desenvolvido pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford AFP

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 13:25 | Atualizado 21/01/2021 13:26

Nova Dehli - O Instituto Serum, da Índia, maior fabricante mundial de vacinas, foi atingido por um incêndio que já deixou cinco mortos nesta quinta-feira. Segundo a imprensa local, no entanto, o incêndio começou em um local de construção, longe das instalações de produção da vacina, de modo que a produção de vacinas contra a covid-19 não foi afetada. O incêndio já foi controlado.

"Obrigado a todos por sua preocupação e suas orações", disse o chefe do instituto, Adar Poonawalla, no Twitter. Em um pronunciamento inicial, ele chegou a dizer que o incêndio não deixou vítimas, mas "lamentou profundamente as perdas" e desejou condolências aos familiares em seguida, quando as mortes foram confirmadas.

O Instituto Serum está produzindo, mensalmente, cerca de 50 milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford - uma das principais apostas do governo brasileiro para conter a covid-19.