Por AFP

Publicado 22/01/2021 14:33

Berlim - A Alemanha registrou nesta sexta-feira (22) seu primeiro caso da variante brasileira do novo coronavírus, particularmente infecciosa, informaram autoridades sanitárias do estado de Hesse (centro).A pessoa infectada voltou recentemente de uma viagem ao Brasil e exames laboratoriais confirmaram que ela havia sido infectada com a nova cepa, disse o ministro regional de Assuntos Sociais, Kai Klose, a jornalistas.Diversas variantes detectadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil preocupam há algumas semanas a comunidade internacional, que se questiona especialmente sobre sua infecciosidade e a eficácia das vacinas contra elas.A virologista Sandra Ciesek, uma das cientistas alemãs mais renomadas sobre o coronavírus, afirmou que o hospital universitário de Frankfurt foi informado na quinta-feira sobre uma pessoa infectada e assintomática que estava a bordo de um voo procedente do Brasil.O estudo detalhado sobre seu teste continua em andamento, destacou.A Alemanha já registrou em seu território casos isolados das mutações britânica e sul-africana do coronavírus. O país superou nesta sexta-feira as 50.000 mortes relacionadas à covid-19 desde o início da pandemia.