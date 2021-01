Por iG

Publicado 22/01/2021 14:31

Nova York - Em Harris, no estado do Texas ( EUA ), um médico foi demitido após furtar uma caixa com nove doses da vacina contra a Covid-19. A defesa do acusado, Hasan Gokal, alega que o imunizante perderia a validade.



O crime foi descoberto após o médico comentar com um colega de trabalho sobre ter furtado as doses, de acordo com o promotor do condado, Kim Ogg. No comunicado, a autoridade ainda que o médico foi demitido e enfatizou a gravidade do caso. "Ele abusou de sua posição para colocar seus amigos e familiares na linha na frente das pessoas que haviam passado pelo processo legal para estar lá. O que ele fez foi ilegal e ele será responsabilizado perante a lei", disse Ogg.



O advogado do acusado, Paul Doyle, negou o roubo, mas disse que as vacinas perderiam a validade de qualquer maneira e, por isso, o médico decidiu levá-las para aplicar em sua família. "O condado de Harris teria preferido que o Dr. Gokal desperdiçasse as vacinas e está tentando desmoralizar a reputação desse homem no processo de apoiar esta política. Estamos ansiosos pelo nosso dia no tribunal para consertar esse erro", afirmou.



"Dr. Gokal é um servidor público dedicado que garantiu que as dosagens da vacina Covid-19, que de outra forma expirariam, fossem para os braços de pessoas que atendiam aos critérios para recebê-la", completou o advogado, entrevista à emissora de TV local KHOU11.

Segundo o jornal New York Post, Gokal pode pegar um ano de prisão e ser multado em US$ 4 mil, o equivalente a R$ 21 mil.