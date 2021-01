TikTok é um dos apps de mídia social mais populares do mundo Reprodução

Por iG - Tecnologia

Publicado 23/01/2021 20:18

O governo italiano bloqueou o aplicativo TikTok depois de uma garota de 10 anos morrer por asfixia . Antonella tentava participar do "desafio do apagão", que circula na rede social, mas acabou falecendo com um cinto amarrado no pescoço.



Diante da notícia, o órgão de proteção de dados italiano, conhecido como GPDP, determinou o bloqueio do aplicativo . O GPDP entende que o TikTok precisa demonstrar que é capaz de comprovar a idade de quem tem perfis na rede social, a fim de cumprir a lei local. Na Itália , os aplicativos precisam de consentimento explícito dos pais para crianças menores de 14 anos.



De acordo com as regras do TikTok, menores de 13 anos não podem ter perfis. Na prática, porém, a checagem não acontece , o que garante o sucesso do aplicativo entre crianças .



O bloqueio do TikTok na Itália foi determinado até o dia 15 de fevereiro, e apenas para usuários cuja idade não possa ser verificada. Na prática, com a ausência de verificadores na plataforma, todos os oito milhões de usuários italianos não poderão acessar o TikTok. A multa para o não cumprimento do decreto é de 4% do faturamento da rede social, como informa a Folha de S. Paulo.



Em nota, um porta-voz do TikTok disse que a decisão do GPDP está sendo analisada. "Privacidade e segurança são prioridades máximas e estamos constantemente trabalhando para fortalecer nossas políticas, processos e tecnologias para proteger toda a nossa comunidade e nossos usuários mais jovens em particular”.