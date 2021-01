Imagens de fila de ambulâncias em hospital viralizaram nas redes sociais Reprodução / Twitter

Por iG

Publicado 23/01/2021 21:19 | Atualizado 24/01/2021 09:15

O Hospital Santa Maria, em Lisboa, o maior de Portugal, tem tido filas de ambulâncias com pacientes com Covid-19 nos últimos dias. Na quinta e na sexta-feira, as filas foram grandes, trazendo pessoas da capital e também de outras cidades do país, que vive um momento de colapso com o aumento dos casos de pessoas com o novo coronavírus (Sars-Cov-2).



"Há surtos em vários serviços. E o problema é que desde quinta-feira à noite não estamos conseguindo vagas para transferir os doentes infectados dos nossos serviços para os covidários", disse Nídia Zózimo, uma das médicas do hospital em entrevista ao jornal "O Público".

O Hospital de Torres Vedras estava assim há coisa de uma hora. Parecem imagens vindas de Itália em Março do ano passado. Quem conhece a zona sabe que estarao ali muitas ambulâncias. Não sei número exacto mas mais de 15/20 deviam estar. Muito, muito triste... pic.twitter.com/2XlxT0Gjgg — Duarte H. Carreira (@duartecarreira) January 15, 2021

De acordo com a imprensa portuguesa, o Santa Maria já está em seu limite de capacidade, assim como grande parte das redes pública e particular do país, que vive caos por conta da segunda onda de Covid-19. Em lockdown desde 15 de janeiro, Portugal registra cerca de 13 mil a 14 mil novos casos da doença diariamente.