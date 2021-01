Tamanho do animal chamou atenção das pessoas que passavam perto do rio Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 26/01/2021 13:46

Imagens de um verdadeiro "monstro" foram registradas na última semana, quando um pescador capturou um imenso bagre de nove quilos e quase dois metros nas águas do Rio Sena, no centro de Paris.

O vídeo registrado por Lina Lovisa Nilsson, que estava no local quando o animal foi retirado das águas, mostra o tamanho colossal do peixe. Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, ela disse que as pessoas apelidaram o bagre de "dinossauro" e confirmou que ele foi devolvido para a água após a captura.

Publicidade

"Eu nunca tinha visto nada assim em nenhuma das grandes cidades que já visitei. As pessoas que estavam perto do local brincaram que era o Monstro do Lago Ness. Ele deve ter sido um dos maiores já pescados no Sena", disse ela.

Segundo informações do periódico, o maior bagre já registrado no rio que corta a capital francesa media 1,9 metro e tinha quase o mesmo peso do "dinossauro". Já o maior e mais pesado da história, com quase 65kg, foi capturado em 2011 nos EUA por Richard Nicholas Anderson, conforme dados da Associação Internacional de Pesca Esportiva.