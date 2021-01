Na semana passada, a Rússia lançou oficialmente uma campanha de vacinação em massa com a Sputnik V AFP

Por AFP

Publicado 26/01/2021 13:47

Moscou - A Rússia começa, em fevereiro, a produção em massa de sua segunda vacina contra a covid-19 - anunciou o primeiro-ministro Mikhail Mishustin, nesta terça-feira (26).



Registrada na Rússia em outubro, esta vacina foi desenvolvida pelo laboratório Vektor, na região de Novosibirsk, na Sibéria Ocidental.



Esse centro conduziu pesquisas secretas sobre armas biológicas durante o período soviético e armazenava amostras de vários vírus, da varíola ao ebola.



Em agosto passado, a Rússia registrou a Sputnik V, sua primeira vacina contra a covid-19, desenvolvida pelo centro de pesquisa de Moscou Gamaleïa, em colaboração com o Ministério russo da Defesa.



Essa vacina foi recebida com ceticismo em todo mundo, porque ainda não havia chegado à fase final de testes no momento de seu anúncio com grande pompa por parte das autoridades.



Na semana passada, a Rússia lançou oficialmente uma campanha de vacinação em massa com a Sputnik V, na esperança de deter a propagação da pandemia sem voltar a impor um novo confinamento nacional.



Segundo dados oficiais, a Rússia registrou 3,75 milhões de infecções e mais de 70 mil óbitos.