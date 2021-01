Israel já aplicou a primeira dose das vacinas em mais de dois milhões de pessoas AFP

Por AFP

Publicado 26/01/2021 15:13 | Atualizado 26/01/2021 15:23

O novo coordenador da ONU para o Oriente Médio, o norueguês Tor Wennesland, pediu a Israel nesta terça-feira (26) que facilitasse a vacinação dos palestinos contra a covid-19, durante uma videoconferência ministerial do Conselho de Segurança da ONU.



Do lado palestino, "as vacinas para cobrir os grupos prioritários em um primeiro momento devem chegar durante o primeiro semestre de 2021", afirmou.



"Ao mesmo tempo, Israel lançou uma campanha de vacinação em grande escala para seus cidadãos e aqueles que moram em seu território", acrescentou.



"A ONU continua a pedir que Israel contribua para responder às necessidades prioritárias dos palestinos nos territórios palestinos ocupados e a trabalhar para tornar as vacinas da covid-19 mais amplamente disponíveis" entre essa população, enfatizou Wennesland.



"É essencial que ambos os governos sejam capazes de controlar a pandemia. Isso também cumpriria as obrigações de Israel em virtude do direito internacional", insistiu.



Ele também reconheceu que Israel tem trabalhado por um ano em "estreita colaboração com as Nações Unidas e seus colaboradores para garantir que o material e itens necessários cheguem a toda a Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental e Gaza".



"É importante que este nível de cooperação e compromisso não seja enfraquecido agora que as vacinas devem chegar", ressaltou o emissário.



O ministro palestino das Relações Exteriores, Riyad Al-Maliki, por sua vez, lamentou a ausência de ajuda de Israel em relação às vacinas.



"Esperamos que este ano marque o fim desta horrível pandemia. Nesse sentido, gostaria de enfatizar que a potência ocupante não forneceu nenhuma vacina ao povo palestino ocupado até agora, estimando que não tinha obrigação de fazê-lo", declarou.



O embaixador de Israel na ONU e nos Estados Unidos, Gilad Erdan, rejeitou categoricamente as "falsas e grotescas acusações sobre a campanha de Israel para vacinar seu povo", veiculadas, segundo ele, pelos palestinos.



"Israel conduz uma campanha de vacinação bem-sucedida que inclui todos os membros da sociedade israelense", acrescentou.



Durante os últimos seis meses, Israel "gastou milhões de dólares para ajudar os países a combater a pandemia" e colaborou com "os palestinos para treinar pessoal médico e fornecer-lhes equipamentos essenciais", informou o diplomata.



Israel, que comprou imunizantes da Pfizer-BioNTech e Moderna, já aplicou a primeira dose das vacinas em mais de dois milhões de pessoas, mas não contemplou os palestinos em Gaza e na Cisjordânia.



A Autoridade Palestina assinou quatro contratos para a compra de vacinas, entre elas a russa Sputnik V, que faria a cobertura de 70% dos habitantes de Gaza e da Cisjordânia, e que deve ser entregue antes da metade de março.