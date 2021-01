Joe Biden e Vladimir Putin tiveram a primeira conversa nesta terça-feira AFP

Por AFP

Publicado 26/01/2021 17:56

Moscou - O presidente russo, Vladimir Putin, apoiou uma "normalização" das relações russo-americanas em sua primeira entrevista telefônica com Joe Biden desde que ele foi empossado presidente dos Estados Unidos, informou o Kremlin em um comunicado.



Putin "destacou que uma normalização das relações entre a Rússia e os Estados Unidos responderia aos interesses dos dois países e também de toda a comunidade internacional, em vista da particular responsabilidade (de ambos os Estados) na manutenção da segurança e da estabilidade do mundo", informou a Presidência russa.



O telefonema foi dado depois que o Kremlin informou cedo nesta terça-feira que Rússia e Estados Unidos mantêm conversações sobre a extensão de um acordo nuclear chave, que expira semana que vem.



O Tratado New START, assinado em 2010, limita a 1.550 o número de ogivas nucleares que podem ser mobilizadas por Rússia e Estados Unidos, que têm os maiores arsenais nucleares do mundo.



A Presidência russa informou que em sua conversa, Putin e Biden "expressaram satisfação" com a ampliação dos diálogos.



Acrescentou que os dois presidentes também dialogaram sobre "o problema de preservar" o acordo nuclear iraniano.