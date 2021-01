Gafe! Mulher esquece brinquedo erótico em estante durante entrevista ao vivo Reprodução

Por

Publicado 28/01/2021 03:00 | Atualizado 28/01/2021 06:37

Cardiff - Uma mulher viralizou nas redes sociais depois de estrelar uma reportagem séria na BBC com um pênis de borracha empoleirado em uma estante atrás dela. O curioso flagrante aconteceu quando Yvette Amos falava, na terça-feira (26), suas experiências de desemprego durante a pandemia.

Enquanto ela contava como as pessoas estavam sendo "preteridas" para empregos, muitos telespectadores do programa Wales Today encontraram seus olhos estranhamente atraídos para algo escondido por cima de seu ombro direito.





A imagem foi compartilhada no Twitter pelo jornalista Grant Tucker, que tuitou: "Talvez o maior histórico de convidados no noticiário da BBC do País de Gales tenha acontecido esta noite. Sempre verifique suas prateleiras antes de ir ao ar."