Por O Dia

Publicado 28/01/2021 19:32

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou, na tarde desta quinta-feira, que o mundo ultrapassou 100 milhões de casos de infecção pelo coronavírus (covid-19).

Segundo a entidade, os dados para a soma mundial são checados com as autoridades nacionais de saúde de cada país. Nesta quarta-feira, dia 27, foram acrescentados mais 468.964 novos casos, chegando a 100.200.107 de pessoas infectadas.

Sobre a quantidade de mortes, a OMS totaliza 2.158.761, com o aumento de 12.886 vítimas da covid-19 nas últimas 24h. A entidade alerta que a curva de mortes tem crescido e, no último dia 22 deste mês, registrou recorde desde o começo da pandemia, com o total de 16.546 óbitos.

Já o número de recuperados passa dos 77 milhões em todo o mundo. Além disso, a OMS afirma que, no momento, há mais de 26 milhões de casos ativos.

Na terça-feira, a plataforma da Universidade Johns Hopkins, que realiza checagem de casos de Covid-19 pelo mundo, já havia registrado os 100 milhões de infectados. Por fim, a OMS ainda divulga que 80 milhões de doses da vacina contra o coronavírus já foram aplicadas ao redor do planeta, representando uma cobertura de 1% da população global.