A vacina da Johnson & Johnson contra a covid-19 tem uma eficácia geral de 66% AFP

Por AFP

Publicado 29/01/2021 11:11 | Atualizado 29/01/2021 12:37

Washington - A vacina da Johnson & Johnson contra a covid-19 tem uma eficácia geral de 66%, embora menor na África do Sul, país onde uma variante mais contagiosa do coronavírus está se espalhando, informou o laboratório farmacêutico americano nesta sexta-feira (29).



A vacina, que requer apenas uma dose, é 85% eficaz na prevenção de formas graves da doença, de acordo com um extenso ensaio clínico.



Johnson & Johnson deve solicitar a autorização de distribuição de emergência nos Estados Unidos a partir da próxima semana.



Duas vacinas contra a covid-19 estão atualmente em circulação no país que contabiliza o maior número de mortes pela pandemia: a da Moderna e da Pfizer-BioNTech.



A soma potencial de uma terceira chega em um momento em que os Estados Unidos tentam acelerar seu ritmo de imunização para atingir a meta do novo presidente, Joe Biden, de 1,5 milhão de doses injetadas por dia.



O grupo se comprometeu a enviar 100 milhões de doses para os Estados Unidos até o final de junho, cerca de 200 milhões de doses para a União Europeia antes do final do ano, com os primeiros envios em abril, e outros 200 milhões para países em desenvolvimento, começando em junho.



Como as vacinas da Pfizer e da Moderna, o imunizador "J&J" envia instruções genéticas às células do corpo humano para criar uma proteína específica do coronavírus, que por sua vez permite que o sistema imunológico seja treinado para responder apropriadamente ao vírus verdadeiro.



A vacina da Johnson & Johnson pode, no entanto, ser armazenada em temperaturas normais de geladeira, em vez de freezers, facilitando a distribuição.