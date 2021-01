Vacina da AstraZeneca/Oxford AFP

Bruxelas - A União Europeia publicou nesta sexta-feira (29) o contrato de pré-compra de vacinas anticovid assinado no ano passado com o laboratório britânico AstraZeneca, com parágrafos inteiros ocultados por razões de confidencialidade.



O grupo farmacêutico está sendo pressionado pela UE, devido a atrasos significativos na entrega das vacinas.







A Agência explicou em nota que "recomendou a autorização de fabricação condicional para a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 para pessoas maiores de 18 anos".



A divulgação do documento ocorreu poucas horas antes de a Agência Europeia de Medicamentos recomendar a autorização para o uso da vacina em maiores de 18 anos em território europeu.

A divulgação do contrato respondeu a uma amarga disputa entre a UE e o laboratório, centrada em dois pontos críticos: o alcance da ideia do "melhor esforço" para cumprir as metas e o papel das fábricas da AstraZeneca no Reino Unido na produção de vacinas para a UE.



"Saudamos o compromisso da empresa com o aumento da transparência (...) A transparência e a responsabilidade são importantes para reforçar a confiança dos cidadãos europeus", comentou o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer.



Ele disse ainda que a divulgação do contrato mostrará que o acordo assinado inclui as fábricas da AstraZeneca no Reino Unido e que "essas fábricas contribuirão para o esforço (...) de entregar as doses para a União Europeia".



O CEO da AstraZeneca, Pascal Soriot, argumentou esta semana que os atrasos nas entregas da vacina à UE se deviam a problemas em uma fábrica localizada em território europeu (na Bélgica).



A UE reagiu, alegando que o contrato não estipula que a produção das fábricas do Reino Unido seja reservada para esse mercado, devendo o laboratório utilizar essa produção para cumprir seus compromissos na Europa.



Mamer disse que a divulgação do contrato provaria que a AstraZeneca se comprometeu com um cronograma de entrega claro, e não simplesmente em fazer "melhores esforços" para cumprir o contrato da UE, como indicou o CEO do laboratório farmacêutico.



A divulgação do documento foi acertada com o laboratório, que, por sua vez, tenta comprovar que os motivos dos atrasos nas entregas constam no documento.



A vacina já havia sido objeto de polêmica, depois que foram publicadas notícias na imprensa alemã sobre a conveniência de não utilizá-la em pessoas com mais de 65 anos. Esta vacina está sendo aplicada no Reino Unido, há semanas, em pessoas dessa faixa etária.



A UE assinou com a AstraZeneca um contrato de compra antecipada de até 400 milhões de doses. Por enquanto, o grupo estima que poderá entregar 17 milhões de doses ao bloco no final de fevereiro.



A Comissão Europeia exige, porém, que a AstraZeneca cumpra os compromissos firmados, utilizando, para isso, as duas plantas que a farmacêutica tem no Reino Unido.



Com fábricas no Reino Unido e no continente europeu, a empresa afirma que as fábricas europeias estão com "problemas de desempenho" e que assinou o contrato com Londres três meses antes do contrato com a UE.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já anunciou que não espera mudanças nos programas de entrega local de vacinas da AstraZeneca.



"A AstraZeneca se comprometeu a entregar dois milhões de doses por semana no Reino Unido, e não esperamos que isso mude", afirmou.