Um casal oficializou sua união na enfermaria de hospital nesta sexta-feira (29), mais de 46 anos depois do primeiro encontro. Phillip, 78, e Patricia, 88, se casaram no hospital universitário de Coventry, na Inglaterra, onde ela está recebendo tratamento contra a Covid-19.

O casamento aconteceu depois que uma funcionária do hospital, Joanna Shakespeare, pediu ajuda no Twitter para encontrar um juiz de paz.

O casal disse " sim " com juíza de paz May Parsons e a médica Leigh Anne Brace como testemunhas. Um funcionário do cartório de Coventry oficiou a cerimônia.

A assessoria do University Hospitals Coventry and Warwickshire disse que o casal estava planejando fazer isso após a pandemia , mas depois de esperar um ano, mudaram de ideia e pediram ajuda à equipe médica.