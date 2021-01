Segundo a pasta, há 748.883 pacientes em acompanhamento e 6,75 milhões recuperados Divulgação

Publicado 30/01/2021 17:03 | Atualizado 30/01/2021 17:05

Neste sábado (30), Portugal divulgou que tem somente sete leitos de UTIs disponíveis para casos de infecção da covid-19. Pelo grande aumento no número de casos nos últimos dias, alguns pacientes em estado grave estão sendo enviados para as ilhas portuguesas. As informações foram apuradas pelo Terra.

De acordo com o Ministério da Saúde, dos 850 leitos de UTIs desenvolvidos para pacientes infectados pelo novo coronavírus, 843 estão ocupados. Com o país sendo habitado por cerca de 10 milhões de pessoas, Portugal conta somente com mais 420 leitos de UTIs para pacientes de outras enfermidades.

Ainda segundo as informações divulgadas pelo ministério, o país vem tendo um índice de infecções diárias de 12.435 e 293 mortes. Dado apresentou uma queda em relação ao recorde registrado na quinta-feira (28).

Até o momento, Portugal já contabiliza 12.179 mortes e 711.018 casos de contaminação. Apresenta a maior média em sete dias em mortes e casos de infecção per capita do mundo, de acordo com a Our World in Data.