Lenín Moreno está nos EUA para visita oficial AFP

Por AFP

Publicado 30/01/2021 17:35

O avião do presidente do Equador, Lenín Moreno, que viajava com vários de seus ministros, fez um pouso de emergência em Washington, onde Moreno concluiu uma visita oficial, mas todos "estão bem", segundo o Ministério das Comunicações do Equador.

"O avião presidencial apresentou uma falha mecânica poucos minutos após decolar de Washington D.C. e teve que fazer um pouso de emergência", anunciou a pasta ao ampliar seu comunicado.

"Moreno e todos os ocupantes do avião estão bem e voltarão ao Equador nas próximas horas", acrescentou.

O presidente, cujo mandato de quatro anos termina no dia 24 de maio, cumpriu uma agenda oficial na última semana na capital norte-americana.

Ele se reuniu com Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), entidade que concedeu um empréstimo de 6,5 bilhões de dólares ao país sul-americano em setembro passado. Também encontrou funcionários do governo do novo presidente, Joe Biden.