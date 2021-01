Na foto: a área do mar negro onde o navio de carga afundou Anadolu Agency/Reprodução

Publicado 30/01/2021 19:43

O governo da Turquia divulgou, neste sábado (30), um vídeo de um navio cargueiro que afundou na costa do Mar Negro da Turquia no dia 16 de janeiro, deixando pelo menos três mortos . Seis outros foram resgatados.

O Ministério dos Transportes disse que o navio Arvin, com bandeira de Palau, ancorou no porto de Bartin, no norte da Turquia, devido ao mau tempo, antes de se partir em dois e naufragar.

O navio de carga estava a caminho da Bulgária da Geórgia, mas a região do Mar Negro foi fustigada por fortes chuvas, neve e ventos fortes.