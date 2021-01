Hospitalizados por covid-19 nos EUA ficam abaixo de 100 mil depois após dois meses AFP

ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 31/01/2021

Estados Unidos - O número de hospitalizados nos EUA devido à covid-19 caiu para menos de 100 mil pela primeira vez em quase dois meses, enquanto o número de novos casos continuou a cair.



O número de pessoas internadas nos EUA por causa da doença era de cerca de 97.500 no sábado, a primeira vez desde 1º de dezembro que o número ficou abaixo de 100.000, de acordo com o Covid Tracking Project. O número de pacientes recebendo tratamento em unidades de terapia intensiva também continuou a cair, recuando para pouco mais de 19.000 no sábado.



Os EUA relataram mais de 136 mil novos casos de coronavírus no sábado, de acordo com dados compilados pela Johns Hopkins University. O número de mortos nos EUA aumentou cerca de 2.600 no sábado, impulsionando o total para mais de 439 mil, de acordo com dados da Johns Hopkins.



Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças emitiram na sexta-feira uma ordem exigindo que os viajantes e passageiros dos EUA usem máscaras em quase todas as formas de transporte público e nas rodoviárias a partir de terça-feira.



Em todo o mundo, mais de 102 milhões de pessoas testaram positivo para o coronavírus desde o início da pandemia, incluindo mais de 26 milhões nos EUA.