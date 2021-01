Policial sobrevoa a cidade de Tumaco, na Colômbia, em 2020 AFP

Por AFP

Publicado 31/01/2021 17:03

Pelo menos nove pessoas morreram e 13 ficaram feridas, incluindo três crianças, após o naufrágio de dois barcos no município colombiano de Tumaco, na fronteira com o Equador, informaram autoridades locais neste domingo (31).



“Soubemos que dois barcos viraram e 35 pessoas foram resgatadas com vida. Dez adultos e três crianças estão atualmente em hospitais”, disse à imprensa o contra-almirante José David Espitia, da Marinha Nacional.



Até o momento, nove corpos foram encontrados, segundo Maria Emilsen Angulo, prefeita de Tumaco, município localizado no Pacífico da Colômbia.



O acidente ocorreu na tarde de sábado, quando os barcos navegavam entre Tumaco e a cidade de San José del Guayabo, no departamento de Nariño.



Detalhes sobre como ocorreu o naufrágio e a identidade das vítimas estão sob investigação.