Mundo & Ciência

Príncipe Harry é indenizado por jornal que o acusou de desprezar militares

Harry processou a Associated Newspapers, grupo que publica o Mail On Sunday e seu site MailOnline, por difamação. Em dois artigos, o veículo alegou que ele 'não matinha contato' com os militares desde março

Publicado 01/02/2021 12:24 | Atualizado há 2 horas