Mulher se vinga de traição de maneira inusitada Reprodução/TikTok

Por Delas

Publicado 01/02/2021 16:00 | Atualizado 01/02/2021 16:01

Tem pessoas que escolhem se vingar de traições e algumas delas encontram maneiras inusitadas de fazer isso, como a mulher que jogou glitter na casa do ex. A escocesa Jade Purvis encontrou outra maneira de conseguir sua vingança, como ela contou em um vídeo no TikTok que já tem mais de 1 milhão de visualizações.

"Nós estávamos juntos por três anos quando ele dirigiu 302 quilômetros para me trair com uma garota que estava em um relacionamento de 5 anos e meio", ela contou no vídeo.

"O namorado dela e eu resolvemos que iríamos ter a nossa própria vingança. Ele dirigiu 302 quilômetros para me ver. Ele não foi embora e isso foi há sete anos. Estamos casados há quatro anos. Eu acho que nós ganhamos", Jade concluiu mostrando uma foto do casamento com o marido.