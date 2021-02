Publicado 02/02/2021 15:58 | Atualizado 02/02/2021 15:58

PA Media O ex-capitão do exército britânico ganhou o apelido carinhoso de Capitão Tom

O capitão e cavaleiro britânico Tom Moore, um idoso de 100 anos que arrecadou quase 33 milhões de libras (R$ 241 milhões) para o NHS (serviço de saúde pública do Reino Unido), morreu no domingo (31/1) de covid-19, segundo informação confirmada nesta terça (2/2) por sua filha, Hannah Ingram-Moore.

Veterano de guerra, na última semana, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Por conta do tratamento, ele não havia podido ser vacinado contra a covid-19.

Tom Moore se tornou um herói nacional no Reino Unido após prometer completar 100 voltas em seu jardim, em Marson Moretaine, no condado de Berfordshire, no leste da Inglaterra. antes de seu aniversário de 100 anos, em abril de 2020. Seu objetivo era arrecadar fundos para o NHS.

Imagens de Moore tentando completar o objetivo com muita determinação e ajuda de seu andador rodaram o mundo. Seu objetivo inicial era arrecadar cerca de mil libras para o serviço de saúde público e gratuito, mas acabou conseguindo levantar uma cifra multimilionária para sua causa.

Nesta terça, Moore recebeu homenagens da rainha Elizabeth 2ª - que o havia condecorado cavaleiro em cerimônia no ano passado - e do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

A monarca afirmou em comunicado que Moore "foi uma inspiração para todo o país e o mundo". Johnson disse que o capitão foi "um herói no sentido mais verdadeiro da palavra".

Veterano de guerra, Tom Moore decidiu arrecadar dinheiro para o NHS para o após ser tratado de um câncer de pele na cabeça e um quadril quebrado. Ele disse que recebeu um "cuidado médico extraordinário".

Getty Images Obras de arte, incluindo este mural, foram feitas em homenagem ao Capitão Tom

Em um comunicado, suas filhas, Ingram-Moore e Lucy Teixeira, disseram que ele morreu cercado pela família.

"Passamos horas conversando com ele, relembrando nossa infância e nossa mãe maravilhosa. Compartilhamos lágrimas e risadas", disseram elas.

"O último ano da vida de nosso pai foi nada menos do que extraordinário. Ele se sentiu rejuvenescido e teve experiências que havia apenas sonhado."

"Eles esteve no coração de muitas pessoas por um curto período de tempo, mas foi um pai e um avô incrível, e vai ficar em nossos corações para sempre."

