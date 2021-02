Autoridade Palestina começou, nesta terça-feira, a vacinação na Cisjordânia dos profissionais de saúde AFP

Na segunda-feira, a Autoridade Palestina informou ter recebido dois mil doses da vacina Moderna, das cinco mil doses que Israel se comprometeu a transferir

Ramallah - A Autoridade Palestina começou, nesta terça-feira (2), a vacinação na Cisjordânia dos profissionais de saúde, depois de receber dois mil doses de Israel, informaram fontes médicas à AFP.Na segunda-feira, a Autoridade Palestina informou ter recebido dois mil doses da vacina Moderna, das cinco mil doses que Israel se comprometeu a transferir após a pressão das Nações Unidas e das ONGs.

A Autoridade Palestina, com sede na Cisjordânia, espera receber outras 50 mil doses para meados de fevereiro, após assinar vários contratos com laboratórios estrangeiros.



"Embora a quantidade de vacinas que recebemos até o momento só nos permita vacinar 1.000 pessoas, começamos com os que estão na linha de frente, enquanto esperamos o restante das vacinas", disse à AFP Ali Abed Rabbo, diretor-geral do ministério da Saúde palestino.



Nesta terça-feira à tarde, os médicos palestinos informaram à AFP que a vacinação acabava que começar, e o ministério da Saúde anunciou a publicação em breve de imagens que comprovem "o início da campanha de vacinação contra o coronavírus". Depois, a televisão estatal exibiu uma primeira reportagem que mostrava os profissionais da saúde sendo vacinados.



A maioria das vacinas que serão administradas aos palestinos chegarão mediante o sistema "Covax" de assistência aos países mais pobres, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Aliança para as Vacinas (Gavi), informou o primeiro-ministro Mohamed Shtayyeh na segunda-feira.



Ele afirmou que uma parte das vacinas seria destinada aos palestinos da Faixa de Gaza, enclave de dois milhões de habitantes separado geograficamente da Cisjordânia por Israel, e sob o controle do movimento islâmico Hamas.