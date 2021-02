Vacina da AstraZeneca/Oxford AFP

Por AFP

Publicado 02/02/2021 14:58

Paris - A máxima autoridade de saúde da França autorizou nesta terça-feira (2) o uso da vacina contra a covid-19 do laboratório AstraZeneca, mas recomendou limitar sua administração a menores de 65 anos.



"Faltam dados para pacientes maiores de 65 anos, esses dados chegarão nas próximas semanas. Enquanto isso, recomendamos seu uso em pacientes menores de 65 anos", disse o presidente da Alta Autoridade de Saúde da França, Dominique Le Guludec, durante coletiva de imprensa online.



A decisão é semelhante à das autoridades suecas, mas está em desacordo com a União Europeia, que na semana passada aprovou a vacina para adultos de todas as idades.



Alemanha e Itália também disseram que outras vacinas devem ser priorizadas para os idosos.



A vacina desenvolvida pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford é a terceira aprovada pela França, depois das da Pfizer/BioNTech e Moderna.