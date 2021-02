A ocasião é investigada por não respeitar as medidas de contenção da Covid-19 Reprodução

Publicado 02/02/2021 19:54

O velório de uma jovem na cidade Puerto Montt, no Chile, é investigado pelas autoridades sanitárias do país por não respeitar as medidas de contenção da Covid-19. De acordo com os registros feitos no local, havia aglomeração de pessoas, dança, não uso de máscara e distanciamento social. As informações são do site de notícias Bío-Bío Chile.



Segundo o portal, nas imagens, é possível ver um caixão , pessoas sentadas, dançando e transgredindo as medidas sanitárias obrigatórias, em uma região em quarentena e com altos índices de circulação viral.



"Uma vez recolhidos os antecedentes e apurados responsáveis pela violação dos requisitos e protocolos destas cerimónias em meio à pandemia, serão aplicadas as sanções correspondentes", disse a chefe do Departamento de Ação Sanitária, Marcela Cárdenas.