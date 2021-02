Joe DiMeo se tornou a primeira pessoa no mundo a receber um transplante de face e de ambas as mãos com sucesso AFP PHOTO /COURTESY OF NYU LANGONE HEALTH

Por AFP

Publicado 03/02/2021 17:33 | Atualizado 03/02/2021 17:45

Nova York - Um homem de 22 anos que sofreu um terrível acidente de carro se tornou a primeira pessoa no mundo a receber um transplante de face e de ambas as mãos com sucesso, anunciou uma equipe do hospital da Universidade de Nova York nesta quarta-feira(3).



Joe DiMeo, de Nova Jersey, sofreu queimaduras em 80% do corpo em julho de 2018, após adormecer enquanto dirigia para casa após uma noite de trabalho. Seu carro capotou e explodiu.



Embora outro motorista que passava conseguisse resgatá-lo do carro em chamas, o acidente resultou em vários dedos amputados, grandes cicatrizes no rosto, perda de lábios e pálpebras, o que afetou sua visão e sua capacidade de levar uma vida normal e saudável.