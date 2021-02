Presidente da Argentina, Alberto Fernández AFP

Por AFP

Publicado 04/02/2021 09:24

Buenos Aires - O ministro argentino da Saúde, Ginés González García, afirmou nesta quarta-feira que o país tem contratos de abastecimento de vacinas contra a covid-19 para 62 milhões de doses.



"O número que temos hoje é bastante claro: temos 30 milhões (de doses) da vacina russa (Sputnik V), 22,4 milhões da AstraZeneca, mais 1,2 milhão também desta vacina e 9 milhões pelo mecanismo Covax", disse o ministro durante uma exposição perante a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados.



Segundo estes dados, o ministro disse que o governo tem contratos para imunizar toda a população argentina maior de 18 anos.



Embora não tenha dado detalhes sobre o cronograma de entregas para a campanha de vacinação, o ministro estimou que a Argentina tem "assegurado o estoque (de vacinas) até julho".



A Argentina recebeu até o momento 820.000 doses da vacina Sputnik V, do laboratório russo Gamaleya, para abastecer a campanha de vacinação voluntária, iniciada em 29 de dezembro.



Até o momento é a única vacina que tem disponível em seu território.

Segundo informou o ministro, foi apresentado à Rússia um pedido para ampliar o contrato de abastecimento original até chegar a 30 milhões de doses.



"Sabemos que o instituto Gamaleya está procurando uma planta de produção na Argentina para a sua vacina", disse o ministro, destacando que é "uma negociação entre particulares".



"Negociamos com vários fornecedores e temos certeza de ter provisão de várias vacinas", afirmou, ao descrever a situação de aquisição de imunizantes em nível internacional como uma "verdadeira guerra".



O ministro informou que o governo argentino também está em negociações com a Janssen (do grupo Johnson & Johnson) e com os chineses CanSino e Sinopharm.



Outro contrato com a Pfizer foi mal sucedido, devido aos requerimentos contratuais do laboratório, incompatíveis com as leis argentinas, indicou o ministro.



Segundo estimativas da pasta da Saúde com base no plano de vacinação projetado, a Argentina "poderá ter uma imunidade de rebanho depois de julho", informou González García.

"Até lá, vamos diminuindo a mortalidade e os efeitos graves" da doença mediante a vacinação, explicou.



Segundo o informe desta quarta-feira, a Argentina registrou 1.962.727 contágios e 48.539 falecidos em uma população de 44 milhões de habitantes.