Publicado 04/02/2021 11:42

Londres - O ministro de Desenvolvimento de Vacinas do Reino Unido, Nadhim Zahawi, afirmou, em entrevista à TV britânica Sky News nesta quinta-feira, que já há mais de 4 mil variantes da covid-19 circulando pelo mundo.

Algumas mutações, como a do Reino Unido, a da África do Sul e a brasileira, parecem ser mais contagiosas e preocupam autoridades, uma vez que ainda não há muitos estudos sólidos sobre o nível de eficácia das vacinas sobre essas novas variantes. O ministro, contudo, afirmou que é "improvável" que as atuais vacinas não sejam eficazes, e disse que as empresas já estão trabalhando para melhorar suas vacinas.

"É muito improvável que a vacina atual não seja eficiente nas variantes, especialmente quando se trata de (evitar) doenças graves e hospitalização", disse. "Todos os fabricantes, Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca e outros, estão estudando como podem melhorar sua vacina para que estejamos prontos para qualquer mutação. Há cerca de 4 mil variantes da Covid em todo o mundo agora".



O Reino Unido começou, também nesta quinta-feira, um teste para verificar as reações imunológicas geradas se doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca forem combinadas em um cronograma de duas vacinas.