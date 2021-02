Por AFP

Publicado 04/02/2021 12:06 | Atualizado 04/02/2021 12:11

Pequim - O líder da equipe da Organização Mundial da Saúde (OMS) que investiga a origem da pandemia em Wuhan, no centro da China, classificou nesta quinta-feira (4) como pouco provável que o coronavírus tenha saído de um laboratório, uma tese que seria, afirmou, um "excelente roteiro" para um filme.Peter Ben Embarek integra a equipe de 10 especialistas da OMS que chegou à China em janeiro para investigar a origem da covid-19. A equipe visitou na quarta-feira o Instituto de Virologia de Wuhan de onde, segundo algumas acusações e o ex-presidente americano Donald Trump, o vírus teria saído, por acidente ou não.Este é o local mais polêmico visitado até o momento pela equipe."Se começarmos a seguir e perseguir fantasmas aqui e em outros lugares, nunca vamos chegar a lugar nenhum", disse Ben Embarek por telefone de Pequim.A visita ao instituto foi "um passo importante (para) entender de onde vêm estas histórias", segundo o especialista em segurança alimentar, que trabalhou para a OMS em Pequim no início da década de 2010."E conseguimos, de forma racional (...) explicar porque algumas delas são totalmente irracionais, porque algumas delas podem fazer sentido, e porque algumas delas podem ser explicadas ou não", disse.O Instituto de Virologia de Wuhan tem, desde 2012, um laboratório de alta segurança P4 para patógenos muito perigosos, que abriga cepas de vírus como o do ebola, que a OMS conseguiu visitar.Ben Embarek disse que teve "conversas muito francas" com os interlocutores chineses.Antes de deixar o posto de chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo voltou a fazer acusações contra o Instituto de Virologia de Wuhan em janeiro.Mas, até o momento, não foram encontradas provas para respaldar tais hipóteses.Todas as conjecturas seriam "excelentes roteiros para filmes e séries", disse o coordenador da equipe da OMS, que prometeu "seguir a ciência e os fatos" para chegar a uma conclusão sobre a origem da pandemia.Ben Embarek afirmou que a delegação deve concluir a missão em Wuhan na próxima semana."Não vamos alcançar uma compreensão completa das origens deste vírus, mas será um bom primeiro passo", disse ele."Será uma maneira muito robusta e clara que definiremos sobre como seguir adiante".