O momento do ataque foi registrado pela câmera que estava com o jovem. Na gravação, é possível ver a agitação do adolescente na água e o tubarão se movimentando enquanto o Jahmon é arrastado.

"Aconteceu tão rápido que eu ainda estava literalmente segurando o peixe-rei e eu estava com a cabeça fora da água", contou Jahmon, ao 1 NEWS. "Assim como você pode ver no vídeo, ele [o tubarão] veio e quase comeu minha mão praticamente, espirrou um pouco e depois foi embora com meu peixe", disse.