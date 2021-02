A região do Brasil mais afetada pelo ciclone será o sul do Rio Grande do Sul Pixbay

Por iG

Publicado 04/02/2021 15:37 | Atualizado 04/02/2021 15:39

Montevidéu - Um ciclone extratropical, conhecido como "ciclone bomba", se forma próximo à fronteira do Brasil com o Uruguai, na região sudeste do Rio Grande do Sul. O fenômeno costuma ser raro no verão e tem esse apelido por sua característica explosiva.



"Ele ocorre quando tem formação explosiva com queda na pressão atmosférica superior a 24 hPa em 24 horas, ou seja, quando a pressão cai numa taxa de 1 hpa por hora. Esse fenômeno ocorre em latitudes maiores, mais ao sul, e geralmente nos meses de inverno por isso totalmente atípico", disse a meteorologista Estael Sias à CNN Brasil.

De acordo com a profissional, a região do Brasil mais afetada será o sul do Rio Grande do Sul. "Vento ainda vai ganhar força especialmente no sul e leste. A chuva diminui na maioria das áreas. Apenas o extremo sul pode ter chuva volumosa. Pior em alto mar", acrescentou.

Na manhã desta quinta-feira (04), a cidade de Santa Vitória do Palmar já registrou ventania de 80km/h, informou a MetSul Meteorologia. No entanto, a tendência é que as rajadas fiquem ainda mais fortes, chegando a 100 km/h. Na Região Metropolitana de Porto Alegre, a velocidade pode atingir 70 km/h.

Um alerta foi emitido pela Marinha sobre a força do vento até o fim de sexta-feira (05) e em relação à ressaca do mar até sábado

O ciclone extratropical também dá origem a uma frente fria, que causa chuva forte e localizada em Santa Catarina e no Paraná, nesta quinta. E a instabilidade deve subir e atingir os estados do Sudeste e Centro-Oeste sexta, sábado e domingo.