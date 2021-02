O presidente francês, Emmanuel Macron, já havia se pronunciado contra esse acordo em 2019 LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Por AFP

Publicado 04/02/2021 15:58 | Atualizado 04/02/2021 16:00

Paris - A França "não assinará nos termos atuais" o acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul, declarou nesta quinta-feira (4) o ministro do Comércio Exterior francês, que espera garantias "tangíveis" dos quatro países em questão "sobre meio ambiente e normas sanitárias".



"Não ficaremos satisfeitos com uma declaração política sobre compromissos ambientais dos quatro países envolvidos (Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai)", disse à AFP o ministro Franck Riester após uma reunião do comitê de monitoramento de política comercial.



O presidente francês, Emmanuel Macron, já havia se pronunciado contra esse acordo em 2019, em plena crise diplomática com o presidente Jair Bolsonaro devido aos incêndios na Amazônia.



Além da França, Alemanha, Bélgica, Irlanda e Áustria se mostraram relutantes recentemente para seguir adiante com o acordo, especialmente pelo desmatamento.



O acordo, que abrangeria um mercado de mais de 750 milhões de pessoas, foi anunciado formalmente em junho de 2019, após 20 anos de negociações. Sua ratificação, no entanto, foi paralisada pela ausência de mecanismos vinculantes de garantias ambientais.



Para que entre em vigor, todos os parlamentos nacionais da UE precisam ratificá-lo.