Por AFP

Publicado 04/02/2021 18:00 | Atualizado 04/02/2021 18:01

Paris - A França detectou quatro casos de infecção com a chamada variante brasileira do coronavírus, que se junta às cepas inglesa e sul-africana, informou o ministro da Saúde, Olivier Véran, na quinta-feira (4).



"Desde ontem" sabe-se que há "quatro casos da variante de origem brasileira", disse Véran em coletiva de imprensa junto ao primeiro-ministro Jean Castex.



Um desses casos é o de "uma mulher que voltava de Manaus" e que passou por São Paulo, Frankfurt, Paris e Marselha (sul da França).



"Queremos limitar ao máximo a propagação dessas variantes, ganhar tempo para poder vacinar e proteger os mais frágeis", disse o ministro da Saúde.



Ele também alertou que "as variantes, por serem mais contagiosas, irão substituindo a covid-19 na forma como conhecemos".



Castex e Véran observaram que as variantes foram responsáveis por cerca de 14% de todos os resultados positivos do covid-19 na França, de acordo com uma pesquisa realizada em 27 de janeiro, em comparação com 3,3% em 7 e 8 de janeiro.



As variantes do coronavírus detectadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil preocupam há várias semanas a comunidade internacional, que teme que sejam mais contagiosas e questiona a eficácia das vacinas contra elas.



A covid-19 deixou mais de 77.000 mortos desde o início da epidemia na França.