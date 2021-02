Bill Gates vai doar US$ 150 Mi para vacinas contra covid-19 em países de baixa renda Divulgação

Publicado 04/02/2021 18:50

O fundador da Microsoft, Bill Gates, estaria financiando um estudo para "escurecer o sol" com objetivo de frear o avanço do aquecimento global, segundo informou a revista Forbes. Intitulado de Experimento de Perturbação Controlada Estratosférica, realizado na Universidade de Harvard, o projeto pretende usar um aerossol na atmosfera para dissipar a quantidade de luz solar que incide sobre a Terra.

Com a utilização da poeira atóxica de carbonato de cálcio (CaCO3) na atmosfera, o projeto faria com que parte da luz solar voltasse refletida para o espaço.



Em junho, os cientistas vão fazer o primeiro teste da iniciativa. Será liberado no céu da Suécia um balão carregado com equipamentos científicos. Nessa primeira etapa não será liberado aerossóis, só será testado a capacidade de comunicação e operação.

Segundo os pesquisadores, o uso do procedimento poderia reduzir a temperatura global em 1,5°C a um custo de 1 a 10 bilhões de dólares por ano.



A iniciativa se baseia, principalmente, no efeito provocado por vulcões que entram em erupção e a poeira que liberam na atmosfera baixa a temperatura da Terra.

No entanto, uma parte da comunidade cientifica acredita que o uso dessa tecnologia pode fazer exatamente o efeito contrário do desejável e causar mudanças climáticas extremas. Além disso, eles acreditam que o projeto incentivaria que os governos não tomassem medidas para conter o avanço do aquecimento solar.