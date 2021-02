Vacina AstraZeneca/Oxford contra a covid-19 AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/02/2021 10:50

São Paulo - A Universidade Oxford afirma em comunicado nesta sexta-feira que um estudo em andamento mostrou que a vacina contra a covid-19 elaborada pela instituição e pela AstraZeneca tem eficácia "similar" contra a cepa encontrada inicialmente no Reino Unido, a chamada variante "Kent", ou B.1.1.7.



A entidade diz que os resultados mostram que o imunizante mostra sucesso em reduzir a carga viral, o que pode se traduzir em transmissões reduzidas da doença. O estudo coloca a taxa de eficácia da vacina contra a cepa do Reino Unido em 74,6%. Em relação à variante mais antiga, essa eficácia está em 84%.



Publicidade

O comunicado destaca que essas são as primeiras conclusões sobre a eficácia da vacina de Oxford contra as novas variantes do vírus. Há estudos em andamento sobre eventuais mudanças na vacina para garantir proteção mais rápida e simples contra as novas cepas, diz a nota.



O comunicado ressalta que as conclusões do estudo são preliminares e que ele ainda será submetido a uma publicação científica para revisão e publicação.