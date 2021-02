Por AFP

Publicado 07/02/2021 09:26 | Atualizado 07/02/2021 09:27

Cidade do Vaticano - O papa Francisco expressou neste domingo "solidariedade com o povo birmanês" após o golpe de Estado militar e pediu ao exército que trabalhe a favor de uma "coexistência democrática"."Rezo para que aqueles que assumem responsabilidades no país se comprometam, com sincera disponibilidade, com o serviço do bem comum, promovendo a justiça social e a estabilidade nacional a favor de uma coexistência democrática harmoniosa", declarou o pontífice após a bênção do Angelus no Vaticano.