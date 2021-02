Jovenel Moise Reprodução

Por AFP

Publicado 07/02/2021 19:04

O presidente do Haiti, Jovenel Moise, disse neste domingo (7) que escapou de uma tentativa de assassinato, enquanto as autoridades realizavam cerca de 23 prisões.



"Agradeço ao responsável pela minha segurança e pela do palácio. O sonho dessa gente era atentar contra minha vida. Graças a Deus isso não ocorreu. O plano foi abortado", disse Moise.



O presidente, que está pressionado pela oposição, falou no aeroporto de Porto Príncipe, capital do país, acompanhado de sua esposa e do primeiro-ministro, Joseph Jouthe, a quem delegou "dar todos os detalhes, sem filtro".



Vinte e três pessoas foram presas, incluindo um juiz do Tribunal de Cassação e uma inspetora da polícia nacional, disse Jouthe a jornalistas.