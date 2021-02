Coronavírus Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 11:36

No momento, as hipóteses mais consideradas são as de que o vírus possa ter se transmitido de algum animal para a espécie humana, a da introdução por meio de um hospedeiro intermediário e a de uma contaminação por meio da cadeia de transporte e armazenamento de alimentos congelados, que é a hipótese defendida pela China.

Publicidade

Wuhan é considerada o marco zero da pandemia por ter registrado os primeiros casos de coronavírus no fim de 2019. Desde então, a pandemia matou mais de 2,32 milhões de pessoas no planeta e infectou 106,4 milhões.



"Não há evidências suficientes (...) para determinar se o Sars-Cov-2 se propagou em Wuhan antes de dezembro de 2019", disse Liang Wannian, chefe da equipe de cientistas chineses, que também integram a missão.



Publicidade

A missão da OMS é considerada extremamente importante para a luta contra epidemias futuras, mas teve dificuldades para acontecer porque a China relutou em permitir a entrada no país de especialistas internacionais de diferentes áreas, que incluíram, entre outras, epidemiologia e zoologia.



A OMS já havia alertado que seria necessário ter muita paciência para encontrar respostas.



Publicidade

Ao mesmo tempo, a esperança está nas vacinas. Mais de 135 milhões de doses foram aplicadas em todo o mundo, segundo um balanço atualizado da AFP nesta terça-feira, com base em fontes oficiais.



* Com informações da AFP