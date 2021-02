Segundo as informações fornecidas pelo Departamento de Polícia de Buffalo, houve vários pelo menos cinco feridos no local Reprodução internet

Por

Publicado 09/02/2021 17:29

EUA - Um homem abriu fogo na terça-feira (9) em uma clínica no estado de Minnesota, no norte dos Estados Unidos, ferindo várias pessoas. O centro de saúde também sofreu uma explosão, informou a mídia local.



O incidente ocorreu pouco antes das 11h locais (14h de Brasília) na clínica Allina Health na cidade de Buffalo e a polícia prendeu um suspeito, relatou o Star Tribune, sem especificar se era o atirador. De acordo com o jornal, os feridos no tiroteio foram cinco pessoas. Meia hora após o tiroteio, um dispositivo explosivo foi detonado, obrigando a equipe médica a evacuar a clínica.

Uma vítima com ferimentos de balas foi realocada para o North Memorial Health Hospital, em Robbinsdale, onde duas outras pessoas feriadas do tiroteio foram transportadas. Outras duas vítimas foram levadas ao Allina Health Clinic Buffalo.

A polícia federal de Saint Paul, capital de Minnesota, anunciou no Twitter que estava indo para o local após relatos de que um tiroteio estava ocorrendo.



Segundo as informações do site da empresa, a Allina Health é uma rede de voltada para o campo da saúde sem fins lucrativos, que conta com cerca de 12 hospitais e 90 clínicas em Wisconsin, Minnesota.

*Com informações da AFP