Por IG - Último Segundo

Publicado 09/02/2021 19:03

O prefeito Francisco Manuel Meza da cidade de El Copey, na Colômbia, viralizou nas redes sociais após aparecer em um vídeo usando máscara anticovid como fio dental. (Assista abaixo)

Meza participava de uma transmissão ao vivo quando percebeu que tinha um alimento preso em seus dentes. Como se ninguém estivesse vendo ou filmando, o político pegou a máscara e usou o elástico como se fosse um produto de higiene dental.

No vídeo, também se nota o que parece ser o lanche do prefeito, com bananas e espigas de milho.