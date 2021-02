Durante audiência virtual, advogado ativa filtro de gato e viraliza na web Reprodução

O advogado Rod Ponton, do 394º Distrito Judicial do Texas, nos Estados Unidos, apareceu acidentalmente com um filtro de gato durante uma audiência virtual nesta terça-feira. Sem perceber a gafe, ele teve que ser avisado pelo juiz do caso: "Acho que você tem um filtro habilitado nas configurações de vídeo e pode querer desligá-lo", alertou Roy Ferguson. Ponton, então, respondeu que estava com dificuldade para desativar o filtro e pediu ajuda a assistente. "Estou aqui, ao vivo, não sou um gato", explicou o advogado durante a transmissão pelo aplicativo Zoom.

O jurista esclareceu que entrou na reunião online pelo computador de sua secretária. Mas depois conseguiu retirar o filtro e o julgamento seguiu normalmente. No entanto, o tribunal publicou o vídeo em seu perfil no Youtube. O jornalista Lawrence Hurley também compartilhou a gravação no Twitter. A publicação já conta com mais de 310 mil curtidas e mais de 117 mil pessoas retweetaram o post.

Na rede social, o magistrado Ferguson brincou com o caso inusitado: “Se uma criança usou seu computador, antes de entrar em uma reunião virtual cheque se as opções de vídeo do Zoom sobre filtros estão desligadas. Esse gatinho acabou de fazer um anúncio formal em um caso”.



